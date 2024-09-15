شاهد بالفيديو: الدفاعات الروسية ترتكب مجزرة بحق المسيرات الأوكرانية 

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أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص على الأقل في أربع هجمات روسية على جنوب وشرق وجنوب شرق البلاد، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت عشر طائرات مسيرة من أصل أربع عشرة أطلقتها روسيا على عدة مناطق في أوكرانيا، وقالت إن الجيش الروسي أطلق أيضا صاروخين على مقاطعة أوديسا، وإن الدفاعات الجوية أسقطت أحدهما.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية دمرت تسعا وعشرين طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، مستهدفة سبع مناطق داخل روسيا، وأضافت أن خمس عشرة مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق أخرى.

وتوقع مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن تحاول روسيا قبل عام الفين وستة وعشرين إنهاء حربها على أوكرانيا بسبب المشاكل الاقتصادية المحتملة، خصوصا جراء العقوبات الغربية والحاجة لحملة تعبئة جديدة للجنود.

وتعليقا على تردد حلفاء أوكرانيا الغربيين في تزويدها بأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، قال بودانوف إنه لن يكون هناك تصعيد، ولا يوجد شيء على الإطلاق من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ.

من جانبها حذرت موسكو على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف من أن صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد، وأكد ألا مصلحة لأي طرف في النزاع النووي، لأن الرد النووي قرار صعب للغاية وله عواقب لا رجعة فيها.

بدوره اعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي من أن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي يعني انخراطا مباشرا للناتو في الحرب، وقال إن بلاده تدرك أن الغرب اتخذ بالفعل قرارا بشأن ضرب العمق الروسي، وأرسل إشارات إلى كييف من أجل ذلك.