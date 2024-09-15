حمدان: غزة سيحكمها الفلسطينيون هي صياغة اليوم التالي للحرب

العالم -فلسطين

وقال حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع “فرانس برس” في اسطنبول: “اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة”.

ورغم اختلاف وجهات نظر الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حول صياغة اليوم التالي للحرب في غزة، إلا أن الطرفان يتفقان على استبعاد حركة حماس من أي صيغة لحكم غزة بعد الحرب.

وحول مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، اتهم حمدان الولايات المتحدة بعدم ممارسة “ضغوط كافية” على الكيان الإسرائيلي لوقف الحرب الدامية في قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثاني عشر.

وقال حمدان إنّ “الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الإسرائيلي، بل هي تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام”.

وحول قدرات المقاومة أكد حمدان أنّ حركة حماس لا تزال تحتفظ بـ”قدرة عالية” على الاستمرار في الحرب مع الكيان الاسرائيلي.

وقال إنّ “قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل”، مضيفا “هناك شهداء وهناك تضحيات … لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة”.

وحول الهجوم الصاروخي اليمني قال حمدان إنّ الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله في اليمن ضد الكيان الإسرائيلي صباحا يظهر أنّ هناك “حدودا” للدفاعات الإسرائيلية.

واعتبر حمدان الهجوم بمثابة “رسالة تقول لكل المنطقة إن “إسرائيل” ليست كياناً محصناً… وانها حتى بقدراتها وتقنياتها ليست قادرة على منع الوصول إليها وإصابتها”، وتابع أنّ “إمكانية أن يتطور الفعل المقاوم ضد الكيان الصهيوني إمكانية جادة وحقيقية وليست شيئاً من الأوهام أو من الآمال غير القابلة للتحقيق”.

والأحد، أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، أنها قصفت هدفا عسكريا في يافا وسط فلسطين المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.