للمرة العاشرة.. القوات اليمنية تسقط طائرة أميركية من طراز MQ-9

العالم - اليمن

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الاثنين في بيان متلفز، أن دفاعاتنا الجوية أسقطت بعون الله طائرة أمريكية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار (وسط البلاد).

وأشار العميد سريع إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء محافظة ذمار تُعد الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع منذ بدء عمليات إسناد غزة.

وشدد على أن قواتنا وشعبنا الصامد المجاهد مستمرون في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات نوعية في البر والبحر، مؤكدا أن عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة

وجدد متحدث القوات المسلحة التأكيد ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس قواتنا ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته المعادية

مواصفات "إم كيو9"

وخلال العقود الأخيرة ظلت الولايات المتحدة تتفاخر بهذا النوع من الطائرات بدون طيار والتي، لديها مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة، وتبلغ قيمة الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والأجهزة الأخرى 30 مليون دولار.

وتتنوع مهام هذه الطائرة بين المراقبة والتجسس وضرب أهداف أرضية، وتتميز بقدرتها على حمل صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، وتمتلك نظام رادار متطور ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع على الأرض.

ويبلغ طول الطائرة 11 مترا ويصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً، ويبلغ مدى التحليق للطائرة نحو ثلاثة آلاف كيلو متر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً، ولها قدرة على العمل في الظروف الجوية القاسية، والتحليق لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 ساعة.

لكن مع دخول القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسناداً للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، تهاوت "إم كيو 9" في سماء اليمن، وألغت الهند صفقة كانت قد عقدتها مع الولايات المتحدة لشراء هذا النوع من الطائرة.