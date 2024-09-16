مراسل العالم يكشف تفاصيل نقاشات الاحتلال توسيع الحرب في لبنان

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان قائد الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال قال ان جيشه مستعد للقيام بحرب مفتوحة في لبنان ولاقامة شريط امني على الجانب اللبناني، وفق ما نشره الاعلام العبري.

واضاف انه اوصى بمناقشة مغلقة للجيش الاسرائيلي بالسيطرة على منطقة امنية عازلة في جنوب لبنان،مشيرا الى ان هذا الموقف لا يشجعه لرئيس هيئة الاركان هرتسي هاليفي الذي قال ان الوقت غير مناسب للقيام باي عمل بري، اما وزير الحرب غالانت فقد اوضح تماما انه يبحث عن عملية عسكرية دون ان تكون لها نتائج كارثية.

واعتبر مراسلنا ان زيارة الوسيطِ الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب تتعلق بموضوع لبنان، وانه يخطط للقاء مسؤولين اسرائيليين ومن ثم يحمل رسائل الى الجانب اللبناني، مضيفا ان الاسرائيليين يراهنوا الا تنفجر الامور بحرب مفتوحة في الشمال ، وان اي معركة اذا فتحت سيدفعون ثمنها غاليا.

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