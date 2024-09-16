الرئيس الايراني يؤکد علی ضرورة ايقاف الإبادة الجماعية في فلسطين

العالم - ايران

وقال بزشکيان:"الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في فلسطين ويقوم بقتل النساء والأطفال والشيوخ والشباب فلا ينبغي السماح له بذلك ولا ينبغي السماح له بانتهاك القوانين الدولية والإنسانية بل ينبغي التصدي له والعالم يقف متفرجاً أمام ذلك ولا يفعل شيئاً بينما الولايات المتحدة واوروبا تقدم له الصواريخ والقنابل والطائرات وتدافع عنه.. إذا كان هؤلاء قلقون إزاء أمن "إسرائيل" فلماذا لا يقلقون لما ترتكبه في غزة وفلسطين".

هذا وأجاب الرئيس الايراني مسعود بزشکيان علی أسئلة عدد غفير من بين 300 صحفي ومراسل ايراني واجنبي حضروا اول مؤتمر صحفي للرئيس الايراني.