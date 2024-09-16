صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو

العالم- اليمن

وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر ، في تدوينة على ( اكس): " تهديدات نتنياهو لليمن لن تؤثر بل على العكس ستزيد اليمنيين إصراراً على الاستمرار ".

مضيفاً: " من لم يعرف الشعب اليمني قبل الآن سيعرفه الآن وبعد الآن والأيام ستؤكد ذلك ".

وأشار بن عامر إلى "أن تناولات واسعة جداً لتداعيات العملية العسكرية اليمنية والصاروخ الفرط صوتي اليمني".

لافتاً إلى "أن أبرز التناولات ركزت على الفشل الاسرائيلي في التصدي للصاروخ واعتبرت هذا الصاروخ أكبر تحدٍ تواجهه اسرائيل كونه جعلها مكشوفة وبالإمكان استهدافها وأسقط منظومة الردع التي ظلت تتباهى بها طوال عقود ".

ويواصل العميد عبد بن عامر الحديث بالقول" لماذا هناك صدمة في واشنطن وعواصم غربية؟ لأن القوات الامريكية والبريطانية وسفن التحالف في البحر الاحمر كانت في حالة تأهب نتيجة التوقعات ان يقوم اليمن بالرد على الاسرائيلي هذه الأيام ورغم حالة التأهب لم تتمكن تلك القوات بما تمتلكه من رادارات واجهزة ومنظومات اعتراضية من رصد الصاروخ".