الاحتلال يجدد اغتيال لبنانيين في بلدة حولا وحزب الله يجدد تأديبه

العالم - لبنان

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في لبنان، وإسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة استهدافات عدة نفذتها المقاومة اللبنانية يوم الإثنين لمواقع تابعة لجيش الاحتلال عند الحلول الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

المقاومة قالت في بيان لها إن مجاهديها استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تموضعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة محققين إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر قالت المقاومة إن مجاهديها استهدفوا موقع بركة ريشا بقضائف المدفعية محققين إصابات مباشرة فيه. كما استهدفوا مرابض جيش الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط ثكنة متات وتحقيق إصابات مباشرة.

المقاومة اللبنانية استهدفت أيضاً موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققة إصابات مؤكدة فيه.

جيش الاحتلال واصل ارتكاب جرائمه، حيث أفادت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي البلاد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مبان في بلدة حولا، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين.

هذا وكانت المقاومة قد زفت الشهيد محمد إبراهيم ياسين الذي استشهد في القصف الإسرائيلي على حولا.

الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا الأطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا بأكثر من سبع قذائف مدفعية. كما استهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدة حانين بثلاث قذائف مدفعية.