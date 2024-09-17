"صواريخ مدمرة واصابات مباشرة".. شاهد عمليات "حزب الله" ضد جيش الاحتلال

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق موقع رويسات العلم - زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وأبانت اللقطات رصد "آليتين عسكريتين إسرائيليتين"، ولحظة إطلاق "حزب الله" لصاروخ موجه لحق بالآلية الثانية، وانفجر، حيث أكد الإعلام الحربي "اشتعال النيران" بالآلية المستهدفة.

1وعرض "حزب الله" لقطات توثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلّة التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة"، حيث أظهرت اللقطات إطلاق صواريخ موجهة في أيام مختلفة نحو أهداف في الموقع العسكري وإصابتها.

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كما بث الإعلام الحربي في "حزب الله" لقطات توثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منظومة فنيّة في موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية".

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