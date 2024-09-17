عشرات المستوطنين المحتلين يقتحمون المسجد الأقصى

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطيتية (وفا)"، نقلا عن شهود عيان قولهم، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه، وعرقلة دخولهم.

يذكر أن أكثر من 46293 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.