مطالبات عراقية لخروج القوات الأميركية وواشنطن تماطل

العالم _ العراق

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليست جديدة، إذ أن الموقف العراقي الرافض لوجود القوات الأمريكية على أراضيه كان واضحاً منذ ما لا يقل عن 3 سنوات.

وأوضح أن الذريعة السابقة لبقاء هذه القوات، والمتمثلة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لم تعد قائمة، وهناك شبه إجماع في الشارع العراقي بعدم الحاجة لوجودها، حيث أكدت التقييمات الأمنية العراقية أن القوات العراقية بكل تشكيلاتها قادرة على تأمين البلاد والتصدي لأي تهديدات.

وأشار إلى أن العراق طالب مراراً بإنهاء وجود هذه القوات، لكن الولايات المتحدة ماطلت في الانسحاب تحت عناوين مثل "الشراكة المستدامة" و"القوات الاستشارية"، موتقعا أن يتم توقيع تفاهم بين الجانبين في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لإنهاء الوجود الأمريكي على مدى عامين.

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد إن المتغيرات السياسية الأمريكية، خاصة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال مهيمنة على الملف، مما يثير تشاؤماً واسعاً في الأوساط العراقية والخبراء، التي تعتقد أن الولايات المتحدة لن تنسحب إلا بسلاح القوة.