أمين المجلس الأعلى لأمن ايران القومي يلتقي نظيره الروسي في طهران

العالم – إيران

ووصل شويغو طهران اليوم الثلاثاء بناء على ايعاز الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" له بمتابعة التوافقات المبرمة خلال زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مدينة سانت بطرسبرغ حيث شارك في "الاجتماع الـ14 لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن الوطني لدول البريكس".

وفيما استعرض هذه التوافقات الثنائية مع احمديان، اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الروسي على دعم بلاده لسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الممرات والطرق التجارية، مع جمهورية آذربيجان.

يذكر ان شويغو عقد، خلال زيارته الحالية لطهران، لقاء مع رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، وسلمه رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.