انفجار اجهزة النداء في لبنان.. عدوان اسرائيلي من نوع جديد

العالم _ خاص بالعالم

شهداء ومئات الجرحى بينهم نحو 200 حالة حرجة سقطوا في انفجار المئات من أجهزة النداء (البيجر) بحسب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الذي أشار إلى أنّ أكثر من 100 مستشفى شاركت في استقبال المصابين في هذه التفجيرات.

إنّه عدوان إجرامي يتحمل الكيان الاسرائيلي المسؤولية الكاملة.. أكد ذلك حزب الله في بيان أشار فيه إلى أنّ الشهداء والجرحى هم عنوان لجهود وتضحيات المقاومة في لبنان على طريق القدس مشددا على أنّ العدو سينال القصاص العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب.

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، تحدث في المؤتمر عن الحادث مؤكدا أنّ الحكومة تدين هذا الاعتداء الإسرائيلي، وأضاف أنّ الاعتداءات الاسرائيلية هي برسم المجتمع الدولي.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي، واصفة إيّاه بالتصعيد الخطير.

وقالت إنّها باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء'.

وقال الباحث السياسي علي رزق لقناة العالم: اعتقد ان "اسرائيل" تندفع باتجاه بعد جديد من الحرب وهو الحرب السيبرانية وعلى الشباب في محور المقاومة ان يكونوا جاهزون لمواجهة هكذا نوع من هذه الحروب.

وقال الأستاذ في التاريخ والعلاقات الدولية د. جمال واكيم لقناة العالم: اسلوب العمل الامني أو الهجمات الالكترونية أو السيبرانية هو اسلوب يفضله الاميركيون على اسلوب الحرب التقليدية مما يطرح تساؤلات عن مدى ضلوع الطرف الاميركي في الموافقة على مثل هذه الهجمات.

إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية عبرية أنّ الكيان يستعد لرد فعل محتمل من جانب حزب الله على العملية مشيرة إلى أنّ القيادة الشمالية والاستخبارات والجيش في حالة تأهب قصوى.