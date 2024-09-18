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كلمة للسيد نصرالله عصر الخميس

كلمة للسيد نصرالله عصر الخميس
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس الساعة الخامسة عصرًا حول ‏آخر التطورات.‏

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