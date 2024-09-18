لبنان يشهد إضرابًا تنديدًا بالعدوان الصهيوني الغاشم

العالم - لبنان

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، اليوم الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو "الاسرائيلي" بحق المواطنين والذي أوقع شهداء وجرحى بالآلاف.

وقدم الوزير الحلبي الى أهالي الشهداء أحر التعازي، معبرًا عن عميق حزنه وتأثره، داعيًا للجرحى بالشفاء العاجل وبلسمة جروحهم.

واستصرخ الوزير الحلبي الضمير العالمي لوقف آلة القتل "الإسرائيلية"، التي لا ترحم ولا تميز، وقد ارتكبت جريمة جماعية غير مسبوقة في حق اللبنانيين.

من جهته، دعا الإتحاد العمالي العام في لبنان إلى اضراب عام تضامني اليوم الاربعاء أيضا في القطاع العام والخاص والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارة العامة ومؤسسات القطاع الخاص، استنكاراً للعدوان الاسرائيلي السافر وللمجزرة التي ارتكبت بحق كل اللبنانيين.

كما ودعا الإتحاد الى أوسع حركة تضامن مع أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، رفضاً للمجازر التي ترتكب يومياً بحقهم، داعيا

الى حسٍّ ووعي وطني يجنّب البلاد الكثير من المشاكل ويساهم مساهمةً أكيدة في الدفاع عنها.

كذلك ندَّد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان بالجريمة الصهيونية التي استهدفت اللبنانيين، بأبشع الطرق وأحقرها وذلك استمرارًا لنهجهم الذي لا يمت للبشرية ولا للكائنات بصلة.

وإذ استنكر هذه الوحشية، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، الحداد والتوقف عن العمل، اليوم باستثناء الحالات الانسانية، سائلين "المولى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مع وضع كافة امكانات الموظفين في الإدارة العامة في خدمة المصابين والقيام بكل ما تتطلبه الحاجة الانسانية والوطنية.

وارتكب العدو الصهيوني أمس جريمة الحرب واستهدفت حملة أجهزة الاتصال الفردية "بيجر" في لبنان وأدت لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلة وإصابة نحو 3 آلاف شخص بجروح بعضهم بحال الخطر.