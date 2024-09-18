20 شهيداً وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأشارت في تقريرها الإحصائي، إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان بتأكيد الوزارة، إلى 41,272 شهيداً و95,551 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

10 شهداء من مخيم البريج وخربة العدس

وانتشلت الطواقم الطبية، اليوم الأربعاء، 10 شهداء من مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين 5 شهداء من منازل استهدفها الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أنها انتشلت أيضاً 5 شهداء آخرين جراء قصف الاحتلال منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح، يوم أمس.

ونُسفت مبان سكنية في مدينة الزهراء في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف طيران الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع.