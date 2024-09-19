بالفيديو.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة

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وأفاد مراسلنا أن الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت غارات بشكل عنيف على المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة خان يونس، تحديدا محيط بلدة الفخاري، التي تشهد عمليات قصف بين الفينة والاخرى من المدفعية الاسرائيلية وايضا من الطائرات الحربية الاسرائيلية في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

وأضاف مراسلنا أن مدينة خان يونس شهدت عمليات اطلاق نار وسقوط قذائف على المناطق الشرقية للمحور الشمالي لمدينة خان يونس تحديدا بلدة القرارة، والسريج التي تتقدم بها الآليات الاسرائيلية داخل السياج الفاصل وتتمركز في هذه المناطق وسط مناورة وحركات للآليات في هذه المنطقة في المناطق الشرقية الشمالية لمدينة خان يونس.

وتابع ارتكبت الطائرات الحربية الاسرائيلية اليوم مجزرة كبيرة في شمال القطاع تحديدا مخيم جباليا وارتقاء 6 شهداء من عائلة عزام جراء هذا الاستهداف لمنزل العائلة دون سابق انذار او تحذير وعدد من الجرحى والاصابات بين الحرجة والخطيرة، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع بعد عدم السماح للمساعدات والمستلزمات الطبية من قبل الجيش الاسرائيلي بالدخول الى قطاع غزة، كذلك الكوادر الصحية والطبية والوفود الصحية اللازمة للتعامل مع الكم الكبير جدا من الاصابات والحالات المرضية الصعبة التي يواجهها قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع.

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