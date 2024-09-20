اکتشاف جديد.. جزيئات الذهب تؤثر في علاج السرطان

العالم - صحة

وحول الموضوع قالت الباحثة في مركز "ألمازوف" الروسي للبحوث الطبية، ماريا إستومينا:"الدراسات التي أجريناها أثبتت الفعالية العالية لجزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية في علاج سرطان القولون وسرطان الجلد من خلال توصيل الأدوية بشكل مستهدف إلى الورم، وهذا يجعل من الممكن استخدام هذه المواد مستقبلا في تطوير علاجات لأنواع معينة من السرطان".

وأشارت إستومينا إلى أن الأبحاث التي أجرتها بالتعاون مع علماء من عدة مؤسسات علمية روسية أظهرت أن فعالية توصيل الأدوية إلى الورم السرطاني تعتمد على نوع المادة التي يرتبط بها الدواء، إذا قام العلماء بتصنيع جسيمات نانوية من عدة مواد مثل الذهب وحمض البوليلاكتيك وكربونات الكالسيوم وثاني أكسيد السيليكون، وبعدها درسوا آليات اختراق وتراكم هذ المواد في عدة أنواع من الأورام، مثل أورام سرطان القولون والجلد والثدي، وأظهرت جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية أفضل النتائج من حيث القدرة على الوصول إلى الأورام، الأمر الذي يعني إمكانية الاعتماد عليها لتطوير علاجات لبعض أنواع السرطان.

وبينت الأبحاث أيضا أن الجسيمات النانوية للمواد المذكورة كان بإمكانها الوصول بشكل أسهل إلى أورام سرطان القولون وسرطان الجلد، بينما كان وصولها صعبا لأورام سرطان الثدي، إذ تبين أن الغدة الثديية لها هيكلية معقدة يصعب اختراقها، لذا سيتابع العلماء أبحاثهم لاكتشاف مواد أكثر ملاءمة لعلاج سرطان الثدي.