دمشق تدين الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم _ سوريا

وقالت الخارجية السورية في بيانها: "الكيان الصهيوني يُدلّل بارتكابه الجرائم في أنحاء عدة من المنطقة وآخرها على ضاحية بيروت الجنوبية على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "سورية تحيي أشقاءها الصامدين في لبنان وتثق بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في البطولات التي سجلوها على المعتدي الصهيوني".

وتابعت: "سوريا تُدين الجرائم الإسرائيلية وتحذر من أن استمرارها يشكل خطرا على المنطقة وما وراءها، كما تُدين بقوة الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية لهذه الاعتداءات والتستر على أهدافها الجبانة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، مما تسبب باستشهاد 12 شخصا أشخاص وجرح 66 آخرين بينهم 9 حالتهم حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.