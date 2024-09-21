عرض عسكري مهيب في ايران، يكشف عن صواريخ جديدة

العالم - ايران

بعرض عسكري ضخم استعرضت ايران قدراتها الدفاعية والصاروخية بمناسبة انطلاق اسبوع الدفاع المقدس (ذکری الحرب المفروضة علی ايران) موجهة رسائل تحذير للاعداء من شن اي عدوان على البلاد.

عرض اجرته القوات المسلحة الايرانية بكافة وحداتها في العاصمة طهران وفي مياه الخليج الفارسي ببندر عباس جنوبي البلاد وكذلك بمختلف مراکز المحافظات وذلك بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية.

وقال الرئيس بزشكيان:"اليوم، نمت قدرات ايران الدفاعية والردعية بشكل كبير لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية ان تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة. والفضل بذلك يعود الى قواتنا المسلحة ولعلمائنا وخبرائنا. نعلن بقوة اننا قادرون على الدفاع عن بلادنا وكذلك على الحفاظ على امن واستقرار المنطقة عبر التعاون والتماسك بين دولها".

وبعد انتهاء كلمة بزشكيان جرى استعراض وحدات المشاة والمحمولة للقوات المسلحة أمام المنصة كما تم عرض أحدث المسيرات محلية الصنع منها مسيرة شاهد 136 التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

كما تم عرض تم عرض 21 صاروخا باليستيا، أحدثها صواريخ من نوع خيبر شكن، وفتح والحاج قاسم وقدر اتش وعماد وخرمشهر وسجيل وغيرها. كما عرض صاروخان باليستيان من نوع جهاد لاول مرة وهو من عائلة صواريخ فتح التي تتميز بدقتها العالية ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1000 كيلومتر ويعمل بالوقود السائل.

وفي بندر عباس جنوبي البلاد شمل العرض عمليات مشتركة للقوات البرية والجوية والبحرية وعمليات المظلات والكشف عن احدث انجازات البلاد الدفاعية والعسكرية اضافة الى عروض جوية للوحدات البحرية السطحية وتحت السطحية التابعة للجيش وحرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي.

وعرضت القوات الأربع التابعة للقوات المسلحة الايرانية بعضاً من معداتها الخفيفة والثقيلة في العرض العسكري كما يلي:

البرية

نظام مجيد، نظام جمر V/UHF رعد 500، نظام تحديد الاتجاه الشهيد ساكي، أنظمة اتصالات مختلفة، كيان 800 بلاس، كيان 700، مركبة استطلاع قتالية صياد تحمل صاروخ تاو، دبابة ذو الفقار، سلاح قنص شاهر، مركبة روينتن المضادة للرصاص، ايسوزو جي إس إم، نظام معلومات جغرافي ذو سطح صلب، سطح صلب مزود بمدفع جاتلينج،نظام شتاب 80 وياران 2، طائرة مسيرة مهاجر 6، طائرة مسيرة مهاجر 4، طائرة أبابيل 4 المسيرة، طائرة أرش المسيرة، طائرة ياسر المسيرة، مركبة محطة التحكم الأرضية، صاروخ فتح 360، صاروخ فجر 5.

الدفاع الجوي

منظومة صواريخ تلاش، منصة إطلاق منظومة صواريخ تلاش، منظومة 15 خرداد ، منظومة صياد التكتيكية، صواريخ صياد 3 و 4، مركبة نظام دماوند TM، صاروخ S200 المخصص للمنصة، منظومة كاوش التكتيكية 12، منظومة مجيد الصاروخية، كاشف نظام الرادار 99، نظام MSSR.

الجوية

طائرة مسيرةسفير للتدريب، طائرة ستار المسيرة للتدريب، طائرة مهاجر 2 المسيرة، طائرة كمان 22 المسيرة، صاروخ عصر 67، صاروخ فكور 90، صاروخ قادر الجوي، صواريخ ستار وقائم، قنبلة قاصد الذكية، مركبات محطة التحكم الأرضية بدون طيار.

البحرية

نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام رادار إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 2، صاروخ مارك 46 البحري، صاروخ والفجر البحري، صاروخ كهربائي بحري، منجم صدف، منجم إنفطار، منجم القرش، طائرة باور 5 المسيرة، طائرة أرش المسيرة، طائرة صادق المسيرة، طائرة أبابيل 5 المسيرة، طائرة مهاجر نوين المسيرة، زورق رعد، سفينة شهاب الهجومية، الغواصة السابحات 15، زورق ضلعي لإطلاق الصواريخ و مركبة تكتيكية لنظام المعلومات الجغرافية.

