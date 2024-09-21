حزب الله يضرب شمال الكيان الإسرائيلي بالنار ردا على قصف جنوب لبنان

العالم- فلسطين المحتلة

فيما يلي البيانات الصادرة عن حزب الله في استهداف مواقع الاحتلال:

استهدفنا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".‏

استهدفنا تموضعا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 تموضعا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

استهدفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا". ‏

استهدفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا". ‏

استهدفنا ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

استهدفنا مركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا". ‏

استهدفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورد على ‏إعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا". ‏

استهدفنا موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من يوم السبت 20-9-2024 موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي السياق قالت شرطة الاحتلال إنها تلقت تقارير عن سقوط صواريخ تسببت بأضرار وإشعال حرائق، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء إطلاق الصواريخ بعد لحظات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ موجة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقبل إطلاق الصواريخ، دوت صفارات الإنذار في العديد من البلدات في شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في صفد وكريات شمونة والعديد من البلدات الأخرى في الجليل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والعديد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى.. وأيضا في صفد ومنطقة إصبع الجليل".

وأوضحت أن "سكان صفد والجولان (السوري المحتل) والجليل الأعلى تلقوا تعليمات بالبقاء قرب الملاجئ".

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على جنوب البلاد خلال ربع ساعة، دون ذكر نتائجها.

واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ ردا على ‏اعتداءات كيان الاحتلال على قرى جنوب لبنان .