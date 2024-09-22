بصواريخ بعيدة المدى ولأول مرة.. حزب الله يستهدف الناصرة والعفولة

العالم - لبنان

وأفاد موقع "القدس العربي"، نقلا عن إعلام الاحتلال ومنه موقع i24NEWS العبري، أن المتحدث باسم جيش الإحتلال أعلن عن “إطلاق صافرات الإنذار في مناطق الشمال”، وأن “التفاصيل قيد الفحص”.

من جانبه قال حزب الله إنه استهدف “بعشرات الصواريخ من طراز فادي1 وفادي2 قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا”.

وجاء في بيان لـ “حزب الله”، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن “المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد، وذلك رداً على اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين”.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذين الطرازين من الصواريخ، كما أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب قاعدة ومطار رامات ديفيد خلال الصراع الجاري.

وأكد موقع أكسيوس الإخباري أن هجوم “حزب الله”، الليلة، هو أبعد مدى في الكيان المحتل منذ 8 أكتوبر، وأن “من الممكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بسهولة لتؤدي إلى حرب شاملة”.

من جانبه، أفادت مصادر إعلامية للاحتلال بأنّ أكثر من 100 صاروخ ثقيل أطلقوا من لبنان سقطوا في الجليل الأعلى وجنوب حيفا، مؤكدةً أنّ النيران تتصاعد لجهة قاعدة رامات ديفيد الجوية.

وتعدّ قاعدة رامات ديفيد الجوية التي استهدفتها صواريخ حزب الله من أهم القواعد التابعة لسلاح الجو الإحتلال في فلسطين المحتلة، وهي التي سبق أن نشر حزب الله مشاهد تفصيلية لها في فيديو مسيرات الهدهد منذ أشهر.

كذلك أفيد بانقطاع الكهرباء في منطقة العفولة في عمق فلسطين المحتلة، واندلاع حرائق في منطقة الناصرة، كما انتشرت مشاهد لهروب المستوطنين إلى الملاجئ عقب الرشقة الصاروخية التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وأكّدت المصادر أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ فقط، موضحةً أنّ ما يقرب من 300 ألف مستوطن محتل دخلوا الليلة إلى أماكن محصنة.

وتعليقاً، أشار مراسل إذاعة جيش الاحتلال إلى أنه "قبل شهرين بالضبط، في نهاية تموز، نشر حزب الله شريط فيديو صوره باستخدام طائرة بدون طيار كان تحلّق فوق القاعدة الجوية في رامات ديفيد، والتقط حزب الله في الفيديو صوراً لمسارات الإقلاع والهبوط، كما التقط صوراً للمروحيات التي كانت على الأرض، كما قال أنه تمكن من الكشف عن تفاصيل قائد القاعدة العقيد (أ)، والليلة، القاعدة التي تم تصويرها في ذلك الوقت، كانت هدفاً لصواريخ حزب الله".

وأكدت المصادر العبرية كذلك أنّ الرقابة العسكرية تفرض حظراً على نشر تفاصيل حول الهجوم الصاروخي الذي شنّه حزب الله على الشمال.