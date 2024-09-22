السيد الحكيم يعزي بضحايا حادث انفجار منجم طبس

العالم – إيران

وقال السيد الحكيم: أتقدم ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث الأليم الذي وقع في منجم طبس بمحافظة خراسان الجنوبية، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والإصابات.

وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، نعبر عن مشاعر التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وشعبا، ومع أسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث المأساوي، نسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان."

يذكر أنه وعقب انفجار جراء تسرب الغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم بمدينة "طبس" بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران سقط 51 ضحية حسب آخر الإحصائيات.