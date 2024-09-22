شاهد بالفيديو: الرعب يطارد 'نتنياهو'.. من 'حيفا' الى 'تل أبيب'!!

العالم - خاص العالم

ما بعد شمال "حيفا" خشية في "تل ابيب" من فقدان السيطرة على الجبهة الشمالية وتدحرج الحرب من حرب محدودة من المقاومة اللبنانية الى حرب مفتوحة، هذا اكثر من شغل الاعلام الإسرائيلي في الساعات الماضية اثر الهجوم الذي نفذته المقاومة اللبنانية على شمال فلسطين وصولا الى إصابة مصانع هيئة تطوير الصناعات الحربية (رفائيل ).

وسائل اعلام إسرائيلية اعتبرت ان رد الحزب بهذه القوة والدقة يعني بان المعركة قد تأخذ ابعادا أخرى مقارنة بأحد عشر شهرا مضت كانت تل ابيب وحزب الله يحافظان على قواعد اشتباك معينة لكن بعد عملية البيجر وعملية الاغتيال الأخيرة يخشى هؤلاء ان يكون كل شيء عاد الى نقطة الصفر.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، خلدون البرغوثي، "في التحليلات هناك خشية من ان تفقد اسرائيل السيطرة على التصعيد ويتدحرج الى مواجهة شاملة وهذا ما يحذر منه الكثير من المسؤولين في المستويات الامنية والكثير من المحللين القادة السابقين لانهم يخشون من الخسائر التي ستتكبدها ايضا اسرائيل في هذه الجبهة اذا حولت المنطقة الى حالة حرب اقليمية".

لكن ماذا حقق بنيامين نتنياهو من هذه المعركة الجديدة واقعيا اذا كانت عودة للمستوطنين في الشمال بالعودة الى ديارهم أصبحت بعيدة المنال لاسيما وان الدائرة الجغرافية للمهجرين من المستوطنين تزداد مساحتها بعد الوصول الى طبريا وبيسان وحتى شمال حيفا ، والواقع ان نتنياهو بدلا من ان يطفى النيران في جبهة غزة التي أدت الى اشتعال جبهات أخرى ذهب ليشعل جبهة لبنان التي قد تشعل جبهات جديدة.

بدوره قال مدير مركز القدس للدراسات، عماد أبو عواد " التصعيد الموجود حاليا سواءً بقي بهذه الحدود او تصاعد اكثر، هذا يوحي الى أمرين الأمر الأول أن إسرائيل لم تحقق هدفها بما يتعلق بإعادة سكان الشمال والأمر الثاني الأهم أن دائرة النزوح من الشمال ستتوسع بإتجاه الوسط وربما شمال الوسط سينزح الى الوسط أكثر، وبالتالي ستكون معضلة إسرائيل قد تعقدت بشكل أكبر، ومن هنا يمكن القول ان اسرائيل تعيش حقيقة بأزمة ستتفاقم الى ازمات أكبر".

اشتعال جبهة الشمال لن يطفئها نتنياهو بسياسة التسويف والمماطلة هذا ما يقتنع به أصحاب الرأي العسكري في "تل ابيب".