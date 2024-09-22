11 طناً من المساعدات العراقیة تصل الى لبنان

العالم - العراق

وشكر مدير عام وزارة الصحة اللبنانية فادي سنان الحكومة العراقية ورئيسها والسفارة على “الجهود والمساعدة الدائمة للبنان سواء في موضوع الكهرباء أو في الظروف العصيبة التي تمر على لبنان حاليا بعد الاعتداءات الاسرائيلية غير المسبوقة”.

ونوه بدور العراق في الوقوف دائما الى جانب لبنان، مشيرا إلى ان “لبنان يستقبل يوميا مساعدات ومستلزمات طبية عراقية منذ وقوع الاعتداءات، وعدد الطائرات العراقية التي وصلت الى لبنان خمس طائرات نقلت مستلزمات طبية وكل ما تحتاجه المستشفيات، ومن المتوقع وصول المزيد”.

وأشار الى ان وزارة الصحة اللبنانية تجري اتصالات مع عدد من الدول الصديقة بهذا الشأن.

يشار إلى أنه ومنذ صباح اليوم التالي لوقوع التفجيرات في لبنان بدأ العراق بإرسال المساعدات والمستلزمات الطبية والاسعافية والأدوية.

وأمس السبت، وصلت مساعدات طبية عراقية جديدة إلى لبنان دعمًا للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الاعتداءات الصهيونية.

وحطت في مطار بيروت الدولي طائرتان عسكريتان محملتان بمساعدات طبية جديدة من الحكومة العراقية والحشد الشعبي لدعم القطاع الصحي في لبنان في مواجهة تداعيات الاعتداءات الصهيونية الأخيرة.