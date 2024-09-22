شاهد.. نافذة مفتوحة على العقيدة التلمودية والعنف الصهيوني

العالم - نوافذ

العقيدة التلمودية تعتبر أن قتل أي شخص غير يهودي أمر متاح، وأن أملاك غير اليهود هي في الأصل لليهود، وأن غير اليهود هم حيوانات خلقها الله بشكل بشري لكي لا تؤذي ذوق اليهودي.

واستضاف برنامج "نوافذ" في حلقته الجديدة هذا الأسبوع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن قبلان، والروائي والكاتب الفلسطيني الأستاذ مروان عبد العال، لمناقشة تأثير العقيدة التلمودية على العنف الصهيوني.

وأشار الأستاذ مروان عبد العال إلى أن الفكر التلمودي يحتوي على تعاليم تبرر العنف والتطرف الصهيوني، وأن هذه التعاليم تُستخدم لتبرير الاستعمار والاحتلال. وأضاف أن الصهاينة استفادوا من تجارب الاستعمار السابقة، مثل الحملات الصليبية، لتبرير وجودهم في فلسطين.

من جانبه، أكد الأستاذ حسن قبلان أن أهمية هذه الحلقة تأتي في سياق الحرب الحالية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يستخدم الخطاب الإسرائيلي نصوصًا توراتية وتلمودية لتبرير أعمال العنف. ودعا قبلان الإعلام المهتم والمقاوم إلى فتح هذه الموضوعات لفهم ثقافة ومعتقدات العدو بشكل أعمق.

تأتي هذه الحلقة في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويزداد الاهتمام بفهم الجذور الفكرية للعنف الصهيوني. ويأمل القائمون على البرنامج أن تسهم هذه النقاشات في توعية الجمهور وتقديم رؤية أعمق للصراع القائم.