فيديو وصور/بغداد تشيع جثمان شهيد المقاومة 'ابو حيدر الخفاجي'

العالم - العراق

وبشكل غادر، نفذت طائرة مسيرة صهيونية يوم الجمعة غارة جوية على طريق مطار دمشق في سوريا، استهدفت عجلة كانت تقل المستشار الأمني في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو حيدر الخفاجي ما أدت الى استشهاده.

ويوم الجمعة أعلنت كتائب "حزب الله" العراق عبر بيان، استشهاد "أبو حيدر الخفاجي" في دمشق إثر اعتداء صهيوني قائلا "مع سمو الفخر وعلو الاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية العراقية كتائب حزب الله شهيدها (أبو حيدر الخفاجي)، ليلتحق بقافلة النور، إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم، أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق...فإن شهيدنا الغالي من المجاهدين المتصدين لعصابات التكفير الوهابي التي اجتاحت أرض سوريا، ومن المدافعين عن مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، حينما أرادت هذه العصابات تدنيس حرمها الشريف، وممن نالوا شرف المشاركة في حماية المقدسات بالعراق، وهزيمة داعش من البلاد".



وأضافت الكتائب "إننا في الوقت الذي نعاهد الله فيه على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، نعزي عائلة الشهيد الكريمة، ورفاقه ومحبيه، سائلين المولى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وأن يلحق شهيدنا بالنبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وهناك مشاهد من تشييع جثمان الشهيد في العاصمة بغداد ..

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