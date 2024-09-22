تفكيك خلية تجسس مرتبطة بكيان الاحتلال بـ6 محافظات ايرانية

العالم – إيران

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له اليوم الأحد عن تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل إيران.

وأضاف حرس الثورة في البيان: بعد الفشل المدوي للاحتلال وداعميه الغربيين بغزة ولبنان، يحاول قادة الكيان نقل أزماتهم إلى إيران هربا من مأزقهم الاستراتيجي.

واعتبر أن "بعد الفشل المدوي للاحتلال وداعميه الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، في تحقيق أهدافهم الشريرة والشيطانية ضد غزة ولبنان، يحاول قادة هذا الكيان الزائف والعنصري نقل أزماتهم إلى إيران هربا من مأزقهم الاستراتيجي".

يذكر أن في 31 آب الماضي، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأن "الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا".

وأوضح المصدر أن "إسرائيل بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة ردها على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية"، مشددًا على أن "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".