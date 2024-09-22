للمرة الخامسة اليوم/ المقاومة العراقية تدك عمق كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان هذه هي المرة الخامسة اليوم التي تدك عمق الكيان الصهيوني.

وجاء في نص البيان كالتالي:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم.

تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأحد ١٨ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ

هذا واعلنت وسائل إعلام كيان الاحتلال ان سربا من طائرات بدون طيار أُطلقت من العراق تخترق أجواء فلسطين المحتلة وتحلّق فوق بحيرة طبريا، لافتة الى ان صفارات الإنذار دوت في جنوب الجولان بعد اختراق طائرة مسيّرة من الشرق.

واضافت ان دوي انفجارات قرب طبريا شمال فلسطين، مشيرة الى دوي صافرات الإنذار في بيسان وغور الأردن للاشتباه باختراق مسيّرة.

كما قالت قناة الميادين: ان المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافا في غور الأردن في فلسطين المحتلة وهذه هي المرة الخامسة اليوم التي تدك المقاومة العراقية عمق الكيان الصهيوني.

واضاف اعلام الاحتلال ان صفارات الإنذار تفعلت في بيت شان لأول مرة منذ بداية الحرب، قائلا: دوت صافرات الرعب ايضا في المنطقة الصناعية تسفئيم، وبيت ألفا وحفتسفا، وبيت هشيتا، وبيت يوسف، بيسان، جيشير، مزرعة عيدن، حمدية، طيرات تسفي، ياردينا، كفر جميلة ملخيشوع، كفار روبين، مولدت، ميراف، مسيلوت، معوز حييم، معليه جلبوع، نافة أيتان، نافيه أور، نير دافيد، عين هنتسيف، رحوف، رشافيم، سديه إلياهو، سديه ناحوم، سديه تروموت، شلوحوت، تل تؤوميم، جاني حوجاه، شلفيم، روية خشية تسلل طائرات مسيرة من العراق.

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وحسب مصادر الاحتلال الإعلامية، تشهد محافظة طوباس سلسلة من الإنفجارات الضخمة.

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وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات بدون طيار أُطلقت من العراق تخترق أجواء "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) وسماء طبريا تستنير بنيران صواريخ المقاومة واكثر من 300 الف مستوطن يهربون الى الملاجئ في الكيان خوفا من هجوم مسيرات المقاومة.

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