شاهد.. ما هي ردود الفعل الدولية من التصعيد في لبنان؟

العالم - خاص العالم

في تحد سافر لنداءات المجتمعين الإقليمى والدولى بضرورة حقن الدماء فى المنطقة صوبت قوى العدوان الاسرائيلي نيرانها نحو لبنان بينما لا تزال الضاحية الجنوبية ببيروت تلملم جراح ساكنيها ممن أصيبوا بالغارة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي وجراح ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال التي وقعت الاسبوع الماضي ليستأنف جيش الاحتلال غاراته على بلدات الجنوب اللبناني.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقبيل انطلاق اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة حذر من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى.

بدورها قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت إن المنطقة تقترب من كارثة وشيكة مشددة على أنّ الحل العسكري لن يفيد أي طرف.

بدوره أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه إزاء التوترات في المنطقة، مؤكداً أنه يبذل قصارى جهده لتجنب اتساع رقعة النزاع.



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ان "سنبذل قصارى جهدنا لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقاً"

إلى ذلك حذر الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، من أنّ التصعيد العسكري ليس في مصلحة الكيان الإسرائيلي مجدداً دعوته للتوصل إلى مخرج دبلوماسي للنزاع.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حذر من أن ارتفاع حدّة القصف المتبادل بين كيان الاحتلال وحزب الله يهدّد باندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقال وزير الخارجية المصري "هناك قلق بالغ من حدوث ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا من امكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود لحرب اقليمية شاملة".

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا بدوره إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية البريطاني،ديفيد لامي، ان "رسالتنا إلى جميع الأطراف واضحة نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين حتى نتمكن من التوصل إلى تسوية سياسية، ولكي يتمكن المدنيون الإسرائيليون واللبنانيون من العودة إلى منازلهم والعيش في سلام وأمان.



إلى ذلك أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنّ وقف إطلاق النار بات أمراً ملحاً سواء عبر الخط الأزرق الفاصل بين الكيان الإسرائيلي ولبنان أو في قطاع غزة.