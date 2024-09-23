العالم - خاص بالعالم

وأشار حمودان إلى أن لبنان قد انطلق كجبهة إسناد ردا على إعتداءات الكيان الصهيوني والمجازر التي كان يرتكبها، واسنادا لغزة.

ولفت حمودان إلى أن ساحة لبنان وجبهته قد أصبحت بوصلة جيش الكيان الصهيوني، وان ما يحصل بغض النظرعن أي توصيف يتبعه البعض وأصبح لبنان يعيش حالة حرب، لم يعد لبنان في وضع ضربات الضربة مقابل الضربة ما يحصل اليوم وما حصل في العشرة أيام الاخيرة استهدافات حيث كانت ايام تقع 200 غارة و 80 غارة و 300 غارة.

وأوضح حمودان أن الحديث اليوم عن 100 شهيد وربما أكثر، منوها أن الاستهدافات الإسرائيلية حتى الآن لم تصل الى بيروت، ولكن اقتربت كثيرا على مستوى الضاحية على مستوى الغزية في صيدان كما أن باستهدافات الضاحية الجنوبية سيد محسن الحاج ابراهيم عقيل ورفاقه وعدد كبير من المدنيين.

ونو|ّه حمودان إلى أن جميع تلك الأمور تطرح علامات استفهام فعلية عن ما يسمى بالمجتمع الدولي وعن الدور الأمريكي، حيث كان يتواجد الوسيط"هوكشتاين"في زيارته الأخيرة الى"إسرائيل" ولم يأتي الى لبنان، وكان التساؤل لماذا لم يأتي الى لبنان؟! يبدو أنه تم إبلاغه بشأن الحرب على لبنان، حيث بدأت بعملية تفجير البيجرات وأجهزه اللاسلكي واستكملت باستهداف الضاحية، والآن يبدو بأن الغارات قد توسعت وانها تستهدف حتى المدنيين.

وخلص حمودان أن هذا يشير إذا دل على شيء فهو يدل على أن لبنان دخل في حالة من الحرب، مؤكدا أن هذه الحالة لا ترهب لبنان، وأن هذا الوضع لا يرهب اللبنانيين ولا المقاومة، يمكن عملية استيعاب ما يحصل انطلاقا من عملية تفجيرات اللاسلكي وأن ما يحصل حتى الآن يأتي في الاطار المضبوط والمقاومة تستهدف، يجب ان يكون لدى جميع ثقة كبيرة بالمقاومة وقدراتها والعدو قد ارتكب خطأ كبيرا وسيدفع ثمنا كبيرا.

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