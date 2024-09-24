حزب الله يقصف مطاري مجيدو ورامات ومصنع متفجرات وقاعدة عاموس

العالم - لبنان

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الحزب في بلاغ عسكري: قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة الثلاثاء مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏

كما أعلن عن قصف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.‏

وقبل ذلك قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية اليوم مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.‏

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.‏