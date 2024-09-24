الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يقصف مطاري مجيدو ورامات ومصنع متفجرات وقاعدة عاموس

حزب الله يقصف مطاري مجيدو ورامات ومصنع متفجرات وقاعدة عاموس
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني، قصف عدة أهداف عسكرية للاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء؛ دفاعًا عن لبنان، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

العالم - لبنان

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الحزب في بلاغ عسكري: قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة الثلاثاء مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏

كما أعلن عن قصف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.‏

وقبل ذلك قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية اليوم مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.‏

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.‏

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.‏

روابط ذات صلة

انفوغرافيك .. ما أهمية قاعدة 'رمات ديفيد' للصهاينة؟

تعليق 'أدرعي' على فيديو التقطه هدهد حزب الله من قاعدة جوية!

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة مراقبة لواء غولاني بالطيران المسير

انفجارات تهز قاعدة الشدادي الامريكية في الحسكة