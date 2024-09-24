حزب الله يقصف مطاري مجيدو ورامات ومصنع متفجرات وقاعدة عاموس

العالم - لبنان
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الحزب في بلاغ عسكري: قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة الثلاثاء مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
كما أعلن عن قصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.
وقبل ذلك قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية اليوم مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.
كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.