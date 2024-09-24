مسیرات حزب الله تستهدف مقر وحدة المهام البحرية بقاعدة 'عتليت'

العالم - لبنان

وأعلن حزب الله الثلاثاء، قصف قاعدة عسكرية قرب صفد في شمال فلسطين المحتلة على دفعتين بتسعين صاروخا، في خضمّ تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله و"إسرائيل" قبل نحو عام.

وقال حزب الله في بيانين إنه قصف “قاعدة دادو” وهي مقر القيادة الشمالية قرب مدينة صفد التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، على دفعتين “بـ 50 صاروخاً” ثم “40 صاروخاً”، وذلك “دفاعا عن لبنان وشعبه”.

وأكدت مصادر صهيونية أن “400 صاروخ أطلقت من لبنان في الأيام الأخيرة”.

وبحسب مصادر عبرية “حزب الله نفّذ ضربات قوية منها إستهدافه لمخزن أسلحة كبير جداً واستهدافه مراكز و مقرات عسكرية إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس بلدية صفد أن “نصف “سكان” المدينة لا ملاجئ مناسبة لديهم تحميهم من الصواريخ”، في حين أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في صفد وبلدات عدة في الجليل الأعلى.

وسائل إعلام إسرائيلية أكدت ايضاً “احتراق جميع أجهزة التلفاز والثلاجات المقدمة إلى ملاجئ كريات شمونه بعد سقوط صاروخ في المدينة”.