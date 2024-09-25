أبرز القواعد والثكنات الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله

العالم - لبنان

اتسعت حالة المواجهة في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، ويوسع العدو خطوط ناره وويفتح حرباً على لبنان، فيرد حزب الله من حيث يحتسب ولا يحتسب العدو، وشتان بين مقاومة تستهدف قواعد عسكرية وبين عدو لازال ينفذ ذات السياسة التي نفذها في غزة عبر استهداف المدنيين والمربعات السكنية متجاوزا كل القوانين والأعراف الدولية.



هي الحرب اذا التي لا يخشاها حزب الله، ويخوضها دفاعا عن غزة، وعن لبنان أيضاً وشعبه، تضيف المقاومة الى حصيلتها اليوم مزيدا من الضربات الموجعة للكيان عبر تنفيذ هجمات صاروخية مستهدفة قواعد عسكرية اسرائيلية.



وتعلن المقاومة عن قصف المخازن اللوجستية للفرقة 146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية والضربة تحقق هدفها وتلحق خسائر فادحة في صفوف العدو.



وقصف المقاومة طال أيضاً مستعمرة كريات شمونة بصليات من الصواريخ الثقيلة، أما صورايخ فادي 1 وفادي 2 فقد دكت مطار مجيدو العسكري غرب العفولة للمرة الثالثة.



واستهدف حزب الله أيضاً مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون بعمق 60 كيلومترا في عمق الأراضي المحتلة.



أما عن القواعد العسكرية فحزب الله استهدف قاعدة عاموس وهي القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية كذلك قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصليات صاروخية وكلا القاعدتين قصفتا بصواريخ فادي 2.

كذلك استهدفت المقاومة قاعدة عميعاد شمال غرب بحيرة طبريا، ومجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفلون شمال حيفا.



وفي عين الاستهداف ايضا كانت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا وثكنة يوآف بالجولان السوري المحتل ومقر قيادة الفيلق الشمالي قاعدة عين زيتيم شمال غرب صفد كذلك قصفت المقاومة قاعدة رامات ديفيد الجوية.



وهي أهداف كان قد رصدها سابقاً هدهد حزب الله الذي لا مازال يخبئ في جعبته الكثير مما ستضربه المقاومة ولن يفلح الرقيب العسكري في كتم خسائره فيها.