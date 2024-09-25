كتائب القسام تنعى القيادي في حزب الله 'إبراهيم قبيسي'

العالم-فلسطين

وفي بيان عسكري لها قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام: بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان : الشهيد المجاهد القائد/ إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس إثر عملية اغتيال بقصف صهيوني غادر على ضاحية بيروت الجنوبيّة؛ أمس الثلاثاء 21 ربيع 1446 هــ الموافق 2024/09/24م خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق.

وأشادت كتائب القسام بالدور المهم للشهيد "الحاج موسى" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى؛ واسهاماته في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.

فيما يلي نص البيان:

بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام

"معركة طوفان الأقصى"

بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان :

الشهيد المجاهد القائد/

إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى)

الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس إثر عملية اغتيال بقصف صهيوني غادر على ضاحية بيروت الجنوبيّة؛ أمس الثلاثاء 21 ربيع 1446 هــ الموافق 2024/09/24م خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق.

وتشيد كتائب القسام بالدور المهم للشهيد "الحاج أبو موسى" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى؛ واسهاماته في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الأربعاء 22 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق 2024/09/25م