استهداف مقر الموساد في تل أبيب.. صدمة ودلالات، وردود الأفعال تجاه العدوان.. ما بين التواطؤ وضيق الخيارات

العالم - بانوراما

الملف الأول: أطلق حزب الله للمرة الأولى صاروخا باليستيا باتجاه تل أيبب، مستهدفا مقر قيادة الموساد، في تل ابيب. وذلك في أكبر عملية داخل عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي داخل لبنان. وأكد الإعلام العبري أن الرأس المتفجر للصاروخ يزن 200 كيلوغرام.

الملف الثاني: نقلت وكالة رويترز وموقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن واشطن تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.



واوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تسعى إليه أميركا قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مشيرة الى أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع باريس وتل ابيب وبيروت ودول عربية، في المقابل نقلت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس وزراء اللكيان بنيامين نتنياهو اخبر امريكا استعداد كيانه لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان، وذلك بالرغم من أن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأمريكية ضئيلة.