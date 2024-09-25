شاهد.. ما تداولته الصحافة العبرية حول إنهاء الحرب في لبنان

العالم - خاص بالعالم

وفي اتجاه اخر ركزت الصحافه الاسرائيليه على قرارات الحرب الصادره عن رئيس هيئه الاركان الاسرائيليه والتي تؤكد بان رئاسه هيئه الاركان قد اعدت الخطط من اجل الحرب البريه في جنوب لبنان.

في صحيفه يدعنوت أحرونوت ضوء اخضر منه لاجراء محادثات بشان وقف مؤقت للحرب في لبنان، مبادره امريكيه جديده تتضمن الحرب في غزه، ايضا الجيش الاسرائيلي يحشد الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب رئيس هيئه الاركان نستعد لحرب بريه.

اما في صحيفه معاريف في ظل تعبئه الاحتياط ضوء اخضر لمحادثات وقف اطلاق النار مع حزب الله وفي نهايه تقييم الوضع في الجيش الاسرائيلي تقرر تعزيز قوات الاحتياط في الشمال.



صحيفه "اسرائيل هيوم" محادثات وقف اطلاق النار المؤقت تشاؤم في "اسرائيل" بشان افاق هذه الخطوه.



اما القناه الـ12 عشر الاسرائيليه فقالت مبادره جديده لوقف اطلاق النار والتشاؤم في "اسرائيل" سيد الموقف.



هارتس كشفت المبادره التي ستقوده الولايات المتحده لانهاء الحرب في لبنان ستشرق بها فرنسا وايضا دول عربيه ستكون حاضره في المشهد.