بالفيديو.. إصابتان وحريق في 'إيلات' بشظايا مُسيرة المقاومة العراقية

العالم - الاحتلال

ونقل موقع "القدس العربي"، عن وسائل إعلام عبرية من ضمنها القناة 12 العبرية قولها مساء الأربعاء، إن الفريق الطبي لنجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) قام بعلاج شخصين أصيبا جرا سقوط شظايا طائرة مسيرة، وصفت إصابتهما بأنها طفيفة.

بدورها، أعلنت إذاعة جيش الإحتلال اندلاع حريق في ميناء إيلات، وسقوط شظايا صاروخ اعترض طائرة مسيرة في المنطقة المحيطة بفندق هارودز بإيلات.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، سُمع دوي صافرات الإنذار في أنحاء مدينة إيلات، وسط أنباء عن سقوط طائرة مسيرة في المدينة نفسها.

فيما أوضحت صحيفة “معاريف” العبرية أن منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية الإسرائيلية أطلقت صاروخا لاعتراض طائرة مسيرة يبدو أنها جاءت من العراق.

وتبنّت فصائل “المقاومة الإسلامية في العراق” الهجوم “بالطيران المُسيَّّر” على مدينة إيلات، فيما أعلن جيش الإحتلال اعتراض مسيرة أُطلقت من الشرق ورصد سقوط أخرى في المنطقة.

وقالت فصائل المقاومة في بيان “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء (…) بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في أم الرشراش (ايلات) المحتلة”، وذلك “نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان”.

(وكالات)