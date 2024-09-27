بيان مرتقب للقوات اليمنية حول استهداف تل أبيب

العالم - الیمن

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد نشر تغريدة في صفحته على منصة "اكس" أن هناك بيان للقوات المسلحة بعد قليل، ثم نشر تغريدة أخرى تعقيباً على ذلك، مؤكداً أن البيان سيكون في الساعات القادمة، ما يشير إلى أن هناك المزيد من التطورات.

ونشرت عدة منصات إعلامية مشاهد رعب وهلع داخل يافا المحتلة لمستوطنين وهم منبطحون في الشوارع بعد سماع صافرات الإنذار، فيما وثقت بعض العدسات أصوات للانفجارات، في حين قالت وسائل إعلامية أخرى أن الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في مطار بن غوريون الدولي، غيرت مسارها، ولم تهبط فيه.

ونجحت القوات المسلحة اليمنية خلال الأشهر الماضية في استهداف يافا المحتلة مرتين، الأولى بطائرة مسيرة، أدت إلى مقتل صهيونية وإصابة 7 آخرين، بحسب اعترافات جيش الاحتلال، في حين تم استهدافها مرة أخرى بصاروخ فرط صوتي قبل التصعيد الأخير في لبنان.

وخلال العمليتين الماضيتين لم تتمكن الدفاعات الجوية للعدو من اسقاط الطائرة المسيرة، او الصاروخ الفرط الصوتي فلسطين 2، الذي وصل إلى "تل أبيب" في غضون 11 دقيقة ونصف.