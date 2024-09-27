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مراسل العالم في لبنان: شهداء بنيران الاحتلال الاسرائيلي

الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الاخبارية في لبنان الزميل حسين عز الدين أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة فجر اليوم على بلدة شبعا في اقليم العرقوب ما أدى الى ارتقاء 10 شهداء مدنيين من عائلتين.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد إثر الغارات الاسرائيلية المتواصل على البلدات والقرى اللبنانية.

وفي سياق الرد على جرائم الاحتلال، قال الزميل حسين عز الدين أن المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مستوطنات الاحتلال ومقراته في الجليل وصفد وحيفا بمئات المسيّرات والصواريخ محققة إصابات مؤكّدة.

وبشأن الجهود الدبوماسية لانهاء العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، قال مراسلنا أن الحديث يتبلور حول ما يسمى بالورقة الاميركية لوقف العدوان لكن هذا وصل الى طريق مسدود. كما أكد أن وزير الخارجية الفرنسي سيزور اليوم لبنان لمناقشة سبل إنهاء التصعيد العسكري الاسرائيلي جنوب لبنان.

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