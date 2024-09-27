صور/ مسيرات بأنحاء إيران تنديداً بجرائم الإحتلال في لبنان وغزة

العالم - إيران

في السياق قال خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله السيد احمد خاتمي ان النقطة المهمة في جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان هي أن أيدي الأعداء في أيدي بعضهم البعض. أمريكا وفرنسا وإنجلترا وبعض الدول المجاورة لم تقطع علاقتها بالكيان بعد، ومن ناحية أخرى، من المضحك أن تقول أمريكا ليس لدينا علم ولا مشاركة. وهم يكذبون؛ كلاهما على علم ومشاركة.

واضاف: في الواقع، هذه القصة هي قصة دعائية، ومن أجل انتخاباتهم يريدون ان يظهروا ان الكيان الصهيوني قوي، ولكن هل قتل النساء والاطفال الابرياء بطولة.

وأكد آية الله خاتمي: هذه قمة الذل والفضيحة لهذا الكيان الجلاد الذي لا رائحة للإنسانية فيه.

وتابع آية الله خاتمي: الحقيقة هي أن الصهاينة يرتكبون إبادة جماعية أمام العالم والكاميرات منذ نحو عام، وقتلوا حتى الان اكثر من 41 الف فلسطيني.