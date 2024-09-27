اليمن يهب تضامنا مع فلسطين ولبنان

العالم - لبنان

بحشود هائلة يمتلئ هذا الميدان في قلب صنعاء، والمشهد نفسه في عدة محافظات يمنية أخرى نصرة ووفاء للشعبين الفلسطيني واللبناني، فالتظاهرات التي كان شعارها 'يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان' نددت بما يمارسه الكيان الإسرائيلي من وحشية وجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، متجاوزاً كل أخلاق الحروب، وبدعم أمريكي وغربي لا محدود..

وقال عضو اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى طه السفياني : "الشعب اليمني لن يتخلى عن القضية المحورية وهي قضية فلسطين وغزة. وخرجنا اليوم تضامنا مع حزب الله وإخواننا في لبنان جميعا".

وعمت التظاهرات أرجاء المدن اليمنية، أكد خلالها الحشود الاستمرار على الموقف اليمني الثابت في مواجهه كيان الاحتلال وحلفائه، والوقوف إلى جانب فلسطين ولبنان وحركات المقاومة، وأن التضامن اليمني يتجاوز الحراك الشعبي إلى الفعل العسكري، مباركين استمرار العمليات النوعية للقوات المسلحة، وآخرها العملية التي استهدفت تل أبيب..

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. وقد جاءت هذه العملية متزامنة مع استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين".

وحيت التظاهرات كذلك استمرار عمليات فصائل المقاومة المنكّلة بالكيان الإسرائيلي، واستنكرت أيضاً الصمت العالمي والمواقف المتخاذلة من الأنظمة العربية والإسلامية، إزاء الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان.

وبرأي هذه الحشود هي جزء من حالة النفير الشعبي نصرة لفلسطين ولبنان بل يتعدى الأمر ذلك الى إعلان الجموع عن الجاهزية القتالية لمساندة الجيش في هذه المعركة.