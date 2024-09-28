ظريف: خطة نتانياهو و'إسرائيل' للمنطقة ستفشل

العالم - ايران

وقال ظريف في بيان له، لقد تلقيت بقلب حزين خبر استشهاد سيد المقاومة، رمز النضال ضد الظلم، ملاذ المظلومين والمقهورين في لبنان والمنطقة، العلامة المجاهد، الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه) ورفاقه.

وأضاف: لا شك أن الخطة الفوضوية لنتانياهو و"إسرائيل" للمنطقة والعالم ستفشل، وأن هذه المقاومة التي تشكلت ضد وحشيتهم ستستمر بقوة أكبر من الآن فصاعداً.

وأعرب ظريف عن تعازيه في هذا المصاب الجلل إلى قائد الثورة الإسلامية، وشعب وحكومة لبنان الشريف، وجميع القوى الشريفة للمقاومة وأحرار العالم.