رسالة للعدو الصهيوني: لن تستطيع إغتيال فكرنا ونهجنا

العالم - خاص العالم

وقالت في مقابلة عبر قناة "العالم" أن السيد القائد حسن نصر الله "في كل يوم من ايام حياته كان يواجه الموت بشجاعة فهو يعلم بانه هذا هو الثمن لتحيى اجيالنا واطفالنا بكرامة اكبر".

وأضافت "أن الرسالة اليوم لهذا العدو المتغطرس المتكبر ونقول له تستطيع ان تغتالنا جميعا ولكنك لا تستطيع ان تغتال فكرنا ونهجنا، فكرة نصرة المستضعفين على الارض هذه الفكرة التي دفع لها السيد نصر الله حياته لانه نصر المستضعفين هذه هي الحقيقة الوحيدة وراء استشهاد السيد حسن نصر الله" فيما بقية القادة ينعمون بحياة الترف" (قادة الانظمة العربية).

وتابعت "المقاومة جاهزة لمثل هذا اليوم وتعلم بان هذا السيناريو ممكن ان يحدث، هناك دوما من سيحل محل القادة الذين خسرناهم، كل ما استطيع قوله هو الرحمة لكل من استشهد على طريق كرامة هذه الامة ونحن في وقت مفصلي في تاريخ الشعوب، نحن امام حقبة جديدة بشكل كامل وليس كما ذكر رئيس حكومة العدو باننا امام شرق اوسط جديد، هذا ليس بصحيح لانه لا يستطيع ان يقضي على فكر المقاومة وبحقنا في الحياة".

وزف حزب الله أمينه العام السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وذلك إثر العدوان الصهيوني الغادر على ضاحية بيروت يوم أمس الجمعة.

وقال الحزب في بيان إن السيد نصر الله التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتها المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو، إسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف. وخاطب البيان المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين، مشيرا إلى أن السيد نصر الله ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار.