ابرز المواقف الرسمية العراقية بشأن استشهاد السيد نصر الله

العالم - العراق

وقال الحكيم في بيان": "بقلوب يعتصرها الألم، وبمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ننعى إلى العالم الإسلامي، والشعب اللبناني وجمهوره البطل ومقاومته الفذة، استشهاد عالم رباني من أعلام الدين الحنيف، ومجاهد مخلص من أبطال ميادين الجهاد وإعلاء كلمة الحق، ومثابراً مخلصاً أفنى عمره الشريف ملازما للجهاد في لبنان، ومناصراً لقضايا الدين الحنيف والأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية الإسلام الأولى، القدس الشريف".

وأضاف: "ننعى سليل الحسب الطاهر، سماحة السيد حسن نصر الله (قدس سره الشريف)، الذي لبى نداء ربه، مضمخا بنجيع الشهادة، سائرا في درب أجداده الميامين من أنبياء وأئمة وأولياء صالحين، ليلتحق بركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويختتم عمره المبارك الشريف بأعلى درجة اصطفاها الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه".

وتابع: إننا "إذ نحتسب هذا الرجل الأبي المدافع عن مبدأ الحق المبين شهيداً في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نؤكد للكيان الإسرائيلي، بأن هذه الأمة التي تستمد العزم من إمامها الشهيد الحسين (عليه السلام) أمة حية لا تموت ولا يثنيها القتل " فالقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشّهادة ".

واكد الحكيم، "استمرار طريق المقاومة حتى تحقيق إحدى الحُسنيين، النصر أو الشهادة، فالمشروع في منهج المقاومين الذين نذروا أرواحهم ومهجهم دون الحق أقوى وأهم، وأكبر من الشخوص والقادة، ويمثل استشهاد هذا العالم الجليل، والمجاهد النبيل خسارة لا تعوض".

الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في العدوان الصهيوني الآثم.

ونعى السوداني، اليوم السبت، استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وأكد موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. وقال “في اعتداء آثم جديد، وجريمة تؤكد تعدي الكيان الصهيوني كلّ الخطوط الحمراء، ارتقى الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيّد حسن نصر الله، شهيداً على طريق الحق، لينال الحُسنى في الدنيا والآخرة، وسار على نهج الشهداء الأبطال الذين نذروا أنفسهم لقضية مواجهة الاحتلال الغاشم”.

وأضاف أن “الفعل الإجرامي الذي استهدف الضاحية الجنوبية يوم أمس يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع، على حساب كل شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها”. وتابع أن “القضايا الكبرى، ومنها القضية الفلسطينية العادلة، ومواجهة لبنان الشقيق للاعتداءات الصهيونية المستمرة، كلها تؤكد بأن الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية، على أرضها، وموطن تاريخها وتراثها”.

وأكمل: “نجدد التحذير والتأكيد، على مسؤولية المنظمات الأممية والدولية، والدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكل الدول ذات النفوذ في المنطقة، في ردع العدوان، ووقف الإبادة الجماعية العرقية للفلسطينيين التي مارسها الاحتلال منذ عشرات السنين، ويمارسها بفظاعة، منذ تشرين الأول الماضي بحق أهلنا في غزّة، وامتدت مؤخراً، لتحاول النيل من شعبنا اللبناني الشقيق فأمعن في القتل العشوائي حتى استشهد المئات من الأبرياء اللبنانيين في أيام قلائل، فلمصلحة من يتسعُ العدوان”.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان: “في هذا اليوم، موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهذا الموقف يستند إلى الشرعية الدولية وإلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تحتم نصرة الشعوب الشقيقة المتمسكة بأرضها ووجودها الحضاري”.

واختتم قوله: “الرحمة والرضوان للشهيد السيد حسن نصرالله، والمجد والرفعة لكل شهداء لبنان، وشهداء فلسطين، وشهداء المواجهة الحقّة مع قوى العدوان والضلال”.

المجلس الأعلى ينعى السيد نصر الله: التاريخ والأجيال سيخلدان ذكر الشهيد القائد

ونعى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، السيد نصر الله، مؤكدا أن التاريخ والأجيال سيخلدان ذكر الشهيد القائد. وذكر المجلس في بيان “بقلوب يعتصرها الحزن والألم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشعبنا اللبناني وحزب الله وأمة المقاومة وأحرار العالم والمؤمنين في كل مكان باستشهاد سيد المقاومة القائد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي ارتقى إلى جوار ربه على طريق القدس، مجاهدا، مؤمنا، شجاعا، حكيما، صادقا مع الله، مقاوما على نهج جده الحسين عليه السلام، ناصرا للمظلومين والمستضعفين، لا يخاف في الحق لومة لائم”.

وأضاف المجلس، أن “التاريخ والأجيال سيخلدان ذكر الشهيد القائد، ومآثره البطولية في مواجهة الكيان الصهيوني وحماية لبنان والدفاع عن فلسطين ونصرة غزة ومساندة العراق في حربه ضد داعش وبكل مواقفه النبيلة الشجاعة، التي مثلت مدرسة لكل الأجيال وأحرار العالم، يستلهمون منها إرادة التحدي وبسالة المواجهة وروح الإيثار، وكلنا ثقة بأن حزب الله سيبقى الجبهة التي تتهشم أمام خنادقها كل أحلام الصهيونية، ومشروعها التوسعي العدواني، وعنوان انتصارات جديدة وعظيمة للأمة”.

وأكد المجلس أن “العراق وشعبه سيبقى داعما ومناصرا ومساندا للبنان وشعبه، رمز الإرادة الحرة والشجاعة لهذه الامة التي تمثلت بهذا الشهيد الخالد”. وختم البيان، “رحم الله الشهيد القائد، ورفاقه شهداء المقاومة، وتغمد الله أرواحهم مع شهداء الطف، وهنيئا لعوائلهم هذه الكرامة والشرف العظيم”.

السيد مقتدى الصدر: وداعاً يا رفيق المقاومة والممانعة

ومن جانبه، قال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على موقع (X)، “وداعاً يا رفيق المقاومة والممانعة. ونسأل الله تعالى أن يلتقي جميع المقاومين عند رسول الله ووصيه الإمام علي وحفيده الإمام الحسين صلوات الله عليهم. وأعلن السيد مقتدى الصدر الحداد في العراق لـ 3 أيام.

حزب الدعوة الإسلامية ينعى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

نعى حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وذكر الحزب أنه “نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان (عج) ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية والمجاهدين في حزب الله وأبناء المقاومة الإسلامية البطلة باستشهاد القائد الشجاع أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه) وألحقه بأجداده الطيبين الطاهرين (عليهم السلام)”.

واضاف، أن “الشهادة أمنية المجاهدين ووسام الأبطال وخاتمة مسيرة الأحرار في الحياة، وإذ تفقد ساحة الجهاد والمقاومة والكلمة الشجاعة الصادقة فارسا من فرسانها العظماء، حيث نشعر بفداحة هذه الخسارة.. ولكن المسيرة الربانية والحسينية والجهادية لحزب الله والتي أنجبت هؤلاء الشهداء قادرة على أن تسد الفراغ برجال لا تأخذهم في الحق لومة لائم”.

وتابع، أن “القلب ليحزن والعين لتدمع على رحيلك يا أبا هادي أيها القائد المغوار، ورجل الميدان والجهاد ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تعالى لأن حياتك وجهادك واستشهادك كان في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته والدفاع عن حق المظلومين في فلسطين المحتلة وتحرير المقدسات من براثن الصهيونية”.

وأكمل: “يعاهدك المجاهدون أنهم ماضون على خطك المقاوم ضد الصهيونية ونصرة الحق الإسلامي الفلسطيني ومن أجل القدس الشريف، فقد مضيت أيها المجاهد العظيم راضيا مرضيا واسترخصت النفس الكريمة في سبيل الله”.

واكد الحزب، وفق البيان، انه “نقول للعدو الصهيوني إن قتلتم منا سيدا فسيقوم سيد وقائد مكانه، يواصل نهجه ويجاهد من أجل تحقيق أهدافه..ولا نامت أعين الجبناء”. واختتم: “سلام عليك يا أبا هادي يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا مع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

تحالف عزم يعزي باستشهاد السيد نصر الله: الأمة فقدت قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً

وعزى تحالف العزم، اليوم السبت، باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال بيان للتحالف “فقدت الأمة اليوم باستشهاد السيد حسن نصر الله، قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً، نتيجة لضربة صهيونية إرهابية غادرة، وفي هذا الوقت الأليم وببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء إلى الامة العربية والإسلامية والشعب اللبناني وأسرته الكريمة، داعين الله أن يتقبله ورفاقه في الشهداء ويمنح الجميع الصبر والسلوان”.

المندلاوي ينعى السيد نصر الله الذي استشهد بقصف صهيوني

وعزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال المندلاوي في بيان إنه “بإيمان راسخ بقضاء الله وقدره، وقلوب يعتصرها الحزن والألم، تلقينا نبأ استشهاد الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الشهيد القائد المجاهد سماحة السيد حسن نصر الله، فنتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب اللبناني الشقيق وجبهات إسناد فلسطين والأحرار في كل العالم وإلى عائلة وذوي الشهيد وكوادر حزب الله، بهذا الفقد الكبير والعزيز على قلوب المؤمنين”.

وأضاف، أن “دماء سيد المقاومة وجميع الشهداء، هي امتداد لتضحيات الأنبياء والأئمة والصالحين في معارك الحق والباطل على مر الزمان، وهي تأكيد على عمق الإيمان والثبات والبصيرة التي تحلى بها قادتنا العظماء، حيث نال شهيد الأمة أرفع وسام كان يتمناه طوال مسيرته في قيادة حزب الله والتي استمرت نحو 30 عاماً قضاها في الجهاد والتضحية والمقاومة ووضوح الرؤية والهدف”.

المحكمة الاتحادية: اغتيال السيد نصر الله جريمة لكل القيم الإنسانية

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود العميري، اليوم السبت، ان اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله جريمة لكل القيم الإنسانية.

وذكر العميري في بيان أن “جريمة اغتيال حسن نصر الله هو اغتيال لكل القيم الإنسانية”. وأضاف: “نعزي جميع العالم باستشهاده، حيث كان عظيماً في نضاله، كبيراً في شجاعته، مدوياً في شهادته، وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

وزيرا الداخلية والتربية يعزيان بشهادة السيد نصرالله

وقدم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأكد أن السيد نصر الله عاش حياة الأبطال واستشهد وهو شامخ الرأس.

وقال الشمري في بيان إنه “يوماً بعد آخر يثبت الرجال الأحرار أنهم أصحاب مواقف حقة وقد نذروا أرواحهم من أجل رفعة الدين الإسلامي والتضحية في سبيل تحرير المقدسات وكانت المقاومة الباسلة وما زالت عنواناً للشجاعة والإيثار”.

وأضاف “ها هو البطل المقدام الشجاع السيد حسن نصر الله يلتحق بقافلة الشهداء الأبرار محتسباً ليكون في جوار ربه ومع إمامه الحسين عليه السلام، كيف لا وهو الذي عشق الشهادة منذ أن خاض ميادين القتال وكان بحق أحد القادة الذين يفخر بهم التاريخ فقد عاش حياة الأبطال واستشهد وهو شامخ الرأس وسيبقى حياً مع الأحياء الذين عند ربهم يرزقون وفي ضمير الشرفاء”.

فيما قدم التعازي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في بيان باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وقال العبودي: “نعزي الأمة الإسلامية المقاومـة بارتقاء فارسها وسيدها حـسـن نصـر الله الذي لبى نداء ربه شهـيـدا صابرا شامخا في مواجهة الاستكبار الصهـيـوني العالمي دفاعا عن أرض لبــنان وفلــسـطين وشعبهما المجــاهــد”.

حركة إرادة تنعى الشهيد حسن نصر الله

عزت حركة إرادة، اليوم السبت، باستشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وذكرت الحركة في بيان “نعزي بقلوب مؤمنة جميع الأحرار في العالم باستشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي غادرنا علي طريق الشهداء والصديقين بقصف آثم وغادر للكيان الصهيوني”. وتابعت: “لم نتفاجأ بهذا النبأ إذ إن السيد نصر الله لا يليق به سوى طريق الشهادة مسار جده الإمام الحسين عليه السلام”.

مجلس النواب ينظم وقفة تضامنية مع لبنان ضد العدوان الصهيوني

وكان مجلس النواب العراقي قد نفذ اليوم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. ويذكر أن مجلس النواب، أجل انعقاد جلسته الخاصة بمناقشة آثار العدوان الصهيوني على لبنان نصف ساعة.