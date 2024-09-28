شاهد: سيد المقاومة يحقق أغلى أمانيه.. شهيدا على طريق القدس

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أخيراً ترجل الفارس عن صهوة جواده.. تاركاً في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لن تنسى.. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إرتقى إلى السماء محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة.

السيد نصر الله رافقته كوكبة من الشهداء ومن بينهم نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان، الذي كان يرافقه السيد نصر الله في اجتماعه مع المقاومين في حزب الله.

لكن استشهاد شخصيات بارزة وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة... الكلام للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي اعتبر أن العالم سوى لن ينسى أن الأمر بهذا الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك'

فالنهج المشرف الذي سار عليه الامين العام الفقيد لحزب الله لبنان الشهيد 'السيد حسن نصر الله'، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي أعرب عن تعازيه بهذه المناسبة.

أما مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الستراتيجية 'محمد جواد ظريف' فقد أكد أن الخطة الفوضوية لـ 'نتنياهو' و'إسرائيل' في المنطقة والعالم ستفشل؛ واصفاً السيد نصر الله بأنه سيد المقاومة، ورمز النضال ضد الظلم، وملاذ المظلومين والمقهورين في لبنان والمنطقة، معرباً عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية وشعب وحكومة لبنان الشريف، وجميع قوى المقاومة الابية وأحرار العالم.

في الأثناء أقيمت تجمعات ومسيرات كبيرة في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية إحياءا لذكرى السيد نصر الله وإدانة لجرائم الكيان الصهيوني.

المسيرات خرجت في العاصمة طهران وكبرى المحافظات الإيرانية وفي مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق إيران أقام الأهالي تجمعاً كبيراً في المرقد المقدس للإمام الرضا عليه السلام وخارجه ندد المشاركون فيها بجرائم الكيان الصهيوني الأخيرة والهجوم على المناطق السكنية في 'الضاحية' مؤكدين دعمهم للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهم.

هذا وأعلنت إيران الحداد ثلاثة أيام على استشهاد السيد نصر الله فيما رفعت راية العزاء فوق قبة العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة.