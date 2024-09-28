الجيش اليمني: استهدفنا مطار 'بن غوريون' أثناء وصول المجرم نتنياهو

العالم - اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مصور صادر عن قوات صنعاء، أن القوة الصاروخية نفذت العمليةَ بصاروخ باليستي نوع "فلسطين 2" وذلك انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان.



وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائمِ العدو الإسرائيلي ولن تتردد في رفعِ مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان.. لافتا إلى أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة ولبنان.



فيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: {إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِینَ مُنتَقِمُونَ } صدق اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ



أطلقتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لمطارٍ يافا المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" وذلك أثناءَ وصولِ المجرمِ بنيامينَ نتنياهو.



وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع فلسطين2



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها كلُّ شرفاءِ وأحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ ولن تترددَ في رفعِ مستوى التصعيدِ استجابةً لمتطلباتِ المرحلةِ ومشاركةً في الدفاعِ عن غزةَ وعن لبنان.



وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بعدَ وقفِ العدوانِ على غزةَ وكذلك على لبنان.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 25 ربيع أول 1446للهجرة



الموافق للـ 28 سبتمبر 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية