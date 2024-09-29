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ما هي أنواع الأسلحة المستخدمة في اغتيال السيد نصر الله؟

ما هي أنواع الأسلحة المستخدمة في اغتيال السيد نصر الله؟
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تعد عملية "الترتيب الجديد" وهو الاسم الذي أطلقته تل أبیب على عملية اغتيال السيد حسن نصرالله، من أكبر العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ صراعاته.

العالم - لبنان

ولإنجاح هذه العملية حرص جيش الإحتلال على اختيار أنواع الأسلحة المُستخدمة بدقة، بدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات، من نوع "هايفي هايد" MK84، حيث تزن الواحدة طناً، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، وبلغ إجمالي وزن القنابل المستخدمة 2000 رطل.

وهذا النوع من القنابل لديه القدرة على اختراق التحصينات، بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 متراً تحت الأرض.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، يحتفظ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ترسانته بقنابل موجهة أمريكية الصنع، تزن 2000 رطل ومصممة خصيصاً لضرب الأهداف تحت الأرض.

وقال ريتشارد وير، الباحث في الأزمات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن "الانفجارات كانت متسقة مع تلك الفئة من القنابل"، كما رجحت شبكة "سي إن إن"، أنه بالنسبة لحجم الضربة، يُعتقد أنها شملت قنابل تزن 2000 رطل.

وبالنسبة للأسلحة الأخرى المستخدمة، قال الخبير السابق في الجيش الأميركي، تريفور بول، للشبكة إنه "مع مستوى الضرر، من الصعب تحديد الذخائر والكمية الدقيقة، لكن من المحتمل استخدام قنابل متعددة أو قنابل Mk 84s، أو MPR-2000، أو BLU-109، أو مزيج منهم".

وتسبب مثل هذه القنابل أضراراً جسيمة للأهداف التي تصيبها، مما يجعل تحديد الضحايا صعباً للغاية، إذ أن شدة الانفجار مع الحرارة المتولدة والحطام الكثيف، تعقد الجهود الرامية إلى تأكيد عدد الضحايا.

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