عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جديدة يابوس" الحدودي بين سوريا ولبنان

العالم - سوريا

وأوضح مصادر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس "المصنع" على الحدود السورية- اللبنانية تزامنا مع ازدحام كبير يشهده المعبر للنازحين الوافدين إلى سوريا.

هذا وتوجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع المبنى المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى تسجيل إصابات ضمن المبنى المستهدف بالقرب من المعبر الحدودي.

جاء ذلك في أعقاب استهداف جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية خارج حدود الضاحية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.