المقاومة العراقية تهاجم اهدافا حيوية في عمق كيان الاحتلال

العالم- العراق

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العلي العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين 30-9-2024 الأهداف التالية :

1. هدف حيوي بواسطة صواريخ الأرقب.

2. هدف حيوي في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير.

3. هدف حيوي في ميناء حيفا بواسطة الطيران المسير.

4. هدف حيوي وسط اراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الإثنين ٢٦ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ