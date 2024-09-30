شاهد/صنعاء تعلن نجاحها في اسقاط طائرة تجسس امريكية للمرة الـ11

العالم- اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مساء اليوم الاثنين: نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ-9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، لافتا ان هذه الطائرة الأمريكية تعد الـ 11 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" .

واضاف البيان: ان العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن بالأمس 17 غارة على منشآت مدنية عدة في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء، مشيرا الى ان العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية في الحديدة أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وجرح 57 آخرين.

واكد العميد سريع ان العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذرا انه سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم خلال الفترة المقبلة .

ووزع الاعلام الحربي مشاهد للعملية النوعية الناجحة للدفاعات الجوية اثناء اسقاط الطائرة الأمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة صعدة.

فيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى:{ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدقَ اللهُ العظيم

ضمنَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى وانتصاراً للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ

نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ تنفيذها مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة.

وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الحاديةَ عشرةَ من هذا النوعِ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ هذه المعركة.

وفي وقتٍ سابقٍ شنَّ العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ 17 غارةً على عدةِ منشآتٍ مدنيةٍ في محافظةِ الحديدةَ، منها الميناءُ ومحطةُ الكهرباءِ ما أدى إلى استشهادِ 5 مواطنينَ وجرحِ 57 كحصيلةٍ نهائية.

إنَّ هذا العدوانَ الإجراميَّ لن يثنيَ الشعبَ اليمنيَّ ومن خلالِ قواتِه المسلحةِ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ والأخلاقيِّ تجاهَ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وأنَّ هذه الجريمةَ سيتمُّ الردُّ عليها بتصعيدِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ هذا العدوِّ المجرمِ خلالَ الفترةِ المقبلة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 27 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 30 سبتمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية